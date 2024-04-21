Предприниматели: новые налоги — это как ящик Пандоры, который нельзя открывать

Новые налоги и принятые без участия предпринимателей решения усугубляют неопределенность экономического спада, что влияет на инвестиционную смелость не только иностранных, но и местных инвесторов. «Местные бизнесмены были бы готовы инвестировать гораздо больше, но похоже, что мы, как страна, делаем все, чтобы они этого не делали», – считает глава Maag Grupp Сильвер Каур.
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