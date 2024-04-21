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Риво Сарапик

21 апреля 2024 в 12:30









Предприниматели: новые налоги — это как ящик Пандоры, который нельзя открывать

Руководитель Baltic Restaurants Estonia Ааро Лооде пояснил, что предприниматели понимают необходимость подлатать бюджет, но при введении новых налогов правительство прикрывается заботой об окружающей среде и здоровье. Фото: Andras Kralla

Новые налоги и принятые без участия предпринимателей решения усугубляют неопределенность экономического спада, что влияет на инвестиционную смелость не только иностранных, но и местных инвесторов. «Местные бизнесмены были бы готовы инвестировать гораздо больше, но похоже, что мы, как страна, делаем все, чтобы они этого не делали», – считает глава Maag Grupp Сильвер Каур.

По словам руководителя A Le Coq Яануса Виханда, действия местных политиков усиливают вызванную войной неопределенность. «Наше правительство настолько непредсказуемо, что его действия могут оказать негативное влияние на рынки», – заявил он в радиопередаче Äripäev «Час работодателей».