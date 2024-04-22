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Индрек Лепик

22 апреля 2024 в 10:09









В мире никогда раньше не тратили столько на войну

Быстрее всего оборонные расходы в последние годы увеличивала Польша. Фото: AP/Scanpix

В своем ежегодном отчете Стокгольмский международный институт исследований проблем мира SIPRI сообщает, что глобальные расходы на оборону росли девять лет подряд.

«Беспрецедентное увеличение военных расходов стало явной реакцией на ухудшение ситуации в области безопасности», – подчеркнул старший исследователь SIPRI Нань Тянь, представляя отчет за этот год. Стокгольмский международный институт исследований проблем мира ежегодно публикует обзор оборонных расходов по странам, и они никогда ранее не были столь велики.