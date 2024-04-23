    SmartLynx больше не будет выполнять чартерные рейсы из стран Балтии

    Иллюстративное фото. Фото: Nikolai Tsvetkov

    Базирующаяся в Латвии компания ООО SmartLynx Airlines с 1 мая этого года больше не будет предлагать чартерные рейсы из стран Балтии, сообщил BB.lv генеральный директор SmartLynx Airlines Эдвинас Деменюс.

    Он пояснил, что скоро закончится долгосрочный контракт авиакомпании с туроператором Novatours, поэтому с мая активных контрактов на чартерные рейсы в страны Балтии больше не будет.
    «Конкуренция достаточно большая, и туроператоров здесь много, но мы не можем заполучить их всех. Если у нас есть только часть операторов, то загрузка невысокая. Мы продаем часы, которые летит самолет. В этом случае мы видим, что использование нашего сервиса в другом месте Европы или даже на другом континенте может быть в два раза выгоднее», – пояснил Деменюс.
    При этом он заявил, что цель компании – попытаться увеличить не только размер парка самолетов, но и увеличить количество часов налета одного самолета в месяц: «Например, если мы налетали 350 часов в месяц, то цель – увеличить количество часов до 450 или даже 500 часов. На рынке Балтии, учитывая размер рынка, мы не можем достичь этой цели».
    Он пояснил, что, кроме латвийской национальной авиакомпании airBaltic, нет других местных компаний, которым могли бы понадобиться услуги SmartLynx.

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