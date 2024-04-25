    Правительство намерено послать в Брюссель не соответствующие действительности бюджетные планы

    Премьер-министр Кая Каллас. Фото: Andras Kralla

    Раз в год страны ЕС обязаны представлять в Европейскую комиссию и Совет Европейского союза т.н. программу стабильности и конвергенции, в которой описываются политические решения правительства в сфере государственных финансов. В этот раз правительство Эстонии планирует отправить в Европу бюджетные планы, которые не соответствуют действительности, пишет rus.err.ee.

    В частности, в программе стабильности, которая еще ожидает утверждения правительством, планируется указать дефицит государственного бюджета в следующем году в размере 3% ВВП, т.е. на уровне допустимого предела, разрешенного Пактом стабильности и роста ЕС.
    Согласно этим планам, наибольшее влияние на бюджет в следующем году окажут налог на безопасность в размере 430 млн евро, содержание которого точно не определено, автомобильный налог в размере 200 млн евро, реформа особых случаев социального налога на сумму 114 млн евро и урезание расходов на сумму 120 млн евро.
    При этом из вышеперечисленного вероятным является лишь введение автоналога. Например, министр финансов Март Вырклаэв неоднократно заявлял, что налог на безопасность на сумму 430 млн в следующем году введен не будет.

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