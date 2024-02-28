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dv.ee

28 февраля 2024 в 14:59









Ляэнеметс намекнул на введение новых налогов. Parempoolsed: у него нет на это никакого права!

Министр внутренних дел и глава Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс. Фото: Liis Treimann

В интервью Eesti Ekspress министр внутренних дел и глава Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс заявил, что в госсекторе больше невозможно сокращать расходы, и единственный способ сбалансировать бюджет – это повышение налогов.

«В государственном секторе, определенно, есть места, где все можно сделать лучше и разумнее. Но это не те масштабы, которые спасли бы эстонский бюджет, они в десятки раз меньше», – пояснил он.