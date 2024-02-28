Ляэнеметс намекнул на введение новых налогов. Parempoolsed: у него нет на это никакого права!

LHV увеличил прибыль и объявил о выплате дивидендов
В 2023 году консолидированная выручка LHV Group составила 310,5 миллиона евро (+79%). Консолидированная чистая прибыль LHV Group за прошлый год достигла 140,9 миллиона евро, что на 129% больше, чем в 2022 году, пишет Ärileht.
В 2023 году консолидированная выручка LHV Group составила 310,5 миллиона евро (+79%). Консолидированная чистая прибыль LHV Group за прошлый год достигла 140,9 миллиона евро, что на 129% больше, чем в 2022 году, пишет Ärileht.