    Ляэнеметс намекнул на введение новых налогов. Parempoolsed: у него нет на это никакого права!

    Министр внутренних дел и глава Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс.Фото: Liis Treimann

    В интервью Eesti Ekspress министр внутренних дел и глава Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс заявил, что в госсекторе больше невозможно сокращать расходы, и единственный способ сбалансировать бюджет – это повышение налогов.

    «В государственном секторе, определенно, есть места, где все можно сделать лучше и разумнее. Но это не те масштабы, которые спасли бы эстонский бюджет, они в десятки раз меньше», – пояснил он.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
Неожиданная сделка Infortar: компания покупает одну из крупнейших молочных ферм Эстонии
Ляэнеметс намекнул на введение новых налогов. Parempoolsed: у него нет на это никакого права!
Подросток-основатель стартапа приехал из Баку делать бизнес в Эстонии
Эпицентр
Äripäev в Вильнюсе: гигантская кража в эстонской компании привлекла внимание всей Литвы
Вся Литва обсуждает, как один человек мог годами водить за нос финансовые системы как Литвы, так и Эстонии, и украсть из своей компании десятки миллионов.
Вся Литва обсуждает, как один человек мог годами водить за нос финансовые системы как Литвы, так и Эстонии, и украсть из своей компании десятки миллионов.
Все большие материалы
Инвестор
LHV увеличил прибыль и объявил о выплате дивидендов
В 2023 году консолидированная выручка LHV Group составила 310,5 миллиона евро (+79%). Консолидированная чистая прибыль LHV Group за прошлый год достигла 140,9 миллиона евро, что на 129% больше, чем в 2022 году, пишет Ärileht.
В 2023 году консолидированная выручка LHV Group составила 310,5 миллиона евро (+79%). Консолидированная чистая прибыль LHV Group за прошлый год достигла 140,9 миллиона евро, что на 129% больше, чем в 2022 году, пишет Ärileht.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: мягкая посадка? Дудки вам!
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Mнения
Кадри Куллман: предприниматели в почете или под подозрением?
Особенно сейчас государство должно доверять предпринимателям и относиться к ним как к партнерам, а не как к потенциальным мошенникам, пишет Кадри Куллман, предпринимательница и член Правой партии.
Особенно сейчас государство должно доверять предпринимателям и относиться к ним как к партнерам, а не как к потенциальным мошенникам, пишет Кадри Куллман, предпринимательница и член Правой партии.
Все мнения
Интервью
Олле Хорм, покидающий пост руководителя Atria: «Я не думал, что это возможно»
Руководивший Atria Eesti Олле Хорм помог компании в прошлом году догнать лидера мясной промышленности Rakvere, но теперь покидает предприятие. К этому шагу его подтолкнула смена генерального директора группы, а также проблемы со здоровьем.
Руководивший Atria Eesti Олле Хорм помог компании в прошлом году догнать лидера мясной промышленности Rakvere, но теперь покидает предприятие. К этому шагу его подтолкнула смена генерального директора группы, а также проблемы со здоровьем.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект