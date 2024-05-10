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Сийм Кюласепп

10 мая 2024 в 12:50









Эксперт: лесная отрасль тоже ждет сообщений от ЕЦБ

Можно предположить, что цены на древесину все же несколько вырастут, поскольку из-за птиц весенние рубки ограничены. Фото: Андрас Кралла

Если базовые процентные ставки снизятся, то есть надежда, что в лесном секторе снова вырастут обороты, пишет Сийм Кюласепп, аудитор лесного сектора KPMG, в своем комментарии к ежеквартальному отчету Инфобанка Äripäev о лесной промышленности.

Снижение оборота лесозаготовителей, наблюдавшееся весь прошлый год, продолжилось и в первом квартале 2024 года. Общее охлаждение экономики явно повлияло на цены на древесину. Во время коронавируса цены на древесину резко выросли, но после цены так же быстро упали.