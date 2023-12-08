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Ярослав Тавгень

8 декабря 2023 в 8:39









Ярослав Тавгень: главное – вовремя остановиться. Не надо выводить RMK на биржу!

Ярослав Тавгень. Фото: Andras Kralla

Если мы войдем во вкус и продолжим выводить госкомпании на биржу, произойдет ее огосударствление и скукоживание частного сектора, считает журналист «Деловых ведомостей» Ярослав Тавгень.

Глава завода Thermory Фредди Каазик высказал мнение, что если вывести на биржу государственный Центр управления лесным хозяйством (более известный как RMK), то это станет спасательным кругом для госбюджета, которому сегодня адски нужны деньги, а также поднимет интерес людей к лесу и деревообрабатывающей промышленности.