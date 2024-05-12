    Глава Arco Vara: задержка в планировании повышает цены на квартиры

    Менеджер Arco Vara Мико Нийнемяэ.Фото: Андрас Кралла

    Только из-за задержки детальных планов Таллинна цена квадратного метра в жилых домах ежегодно растет на 5-6%, рассказал Мико Нийнемяэ, руководитель компании недвижимости Arco Vara.

    Поскольку составление детальных планов Таллинна занимает много времени, к моменту выставления квартир на продажу цены на них вырастают, рассказал Мико Нийнемяэ в программе Kuum Tool радио Äripäev. Через год разница в 5-6% в цене за квадратный метр, по его словам.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
Предприниматели: экономика никого не волнует
Шойгу покинет пост главы Минобороны РФ
Глава Arco Vara: задержка в планировании повышает цены на квартиры
Эпицентр
Тайные сделки продавцов повышают цены на лекарства «Тех, кто что-то скажет, распнут»
Ведущие оптовые торговцы лекарств в Эстонии заключают секретные соглашения с производителями и зарабатывают на этом десятки миллионов евро в год. Из-за секретных сделок цены на лекарства искусственно завышены, в результате проигрывают и Касса здоровья, и пациенты.
Ведущие оптовые торговцы лекарств в Эстонии заключают секретные соглашения с производителями и зарабатывают на этом десятки миллионов евро в год. Из-за секретных сделок цены на лекарства искусственно завышены, в результате проигрывают и Касса здоровья, и пациенты.
Все большие материалы
Инвестор
Акционеры девелопера Arco Vara утвердили квартальные дивиденды
Биржевая компания Arco Vara объявила, что продолжит свою текущую квартальную дивидендную политику и выплатит акционерам за завершившийся финансовый год 6 центов на акцию, что в общей сумме более 623 000 евро.
Биржевая компания Arco Vara объявила, что продолжит свою текущую квартальную дивидендную политику и выплатит акционерам за завершившийся финансовый год 6 центов на акцию, что в общей сумме более 623 000 евро.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
«Делов-то»: Пустят ли Айво в Европу? Кто наживается на лекарствах? Могут ли реформисты остановить реформы?
В свежем выпуске подкаста «Делов-то» редакция «Деловых ведомостей» обсуждает высокий рейтинг Айво Петерсона из партии Koos в предвыборных опросах, экономические программы сил, претендующих на места в Европарламенте, а также задается вопросом – не пора ли Партии реформ приостановить реформы?
В свежем выпуске подкаста «Делов-то» редакция «Деловых ведомостей» обсуждает высокий рейтинг Айво Петерсона из партии Koos в предвыборных опросах, экономические программы сил, претендующих на места в Европарламенте, а также задается вопросом – не пора ли Партии реформ приостановить реформы?
Все подкасты ДВ
Mнения
Память и памятники
9 мая на стене Нарвского замка вновь, как и год назад, появилось изображение кровавого Путина, обращенного лицом в сторону Ивангорода, в Таллинне одни люди устремились с цветами к Бронзовому солдату на Военном кладбище, другие направились вечером на площадь Свободы слушать концерт по случаю Дня Европы, а война с памятниками и памятью, между тем, провернулась еще на один виток.
9 мая на стене Нарвского замка вновь, как и год назад, появилось изображение кровавого Путина, обращенного лицом в сторону Ивангорода, в Таллинне одни люди устремились с цветами к Бронзовому солдату на Военном кладбище, другие направились вечером на площадь Свободы слушать концерт по случаю Дня Европы, а война с памятниками и памятью, между тем, провернулась еще на один виток.
Все мнения
Интервью
Райво Варе: привлечение иностранных компаний – это не случайный секс. Тут ухаживать надо
Экономика Литвы растет, в то время как в Эстонии она падает. ВВП Литвы на душу населения, пересчитанный по паритету покупательной способности, уже выше, чем в Эстонии. Зарплаты пока ниже, но растут опережающими темпами. Приведет ли все это к тому, что Литва станет экономическим лидером стран Балтии? ДВ расспросили об этом эксперта Райво Варе.
Экономика Литвы растет, в то время как в Эстонии она падает. ВВП Литвы на душу населения, пересчитанный по паритету покупательной способности, уже выше, чем в Эстонии. Зарплаты пока ниже, но растут опережающими темпами. Приведет ли все это к тому, что Литва станет экономическим лидером стран Балтии? ДВ расспросили об этом эксперта Райво Варе.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект