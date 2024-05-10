Биржа

dv.ee

10 мая 2024 в 8:39









Акционеры девелопера Arco Vara утвердили квартальные дивиденды

Руководитель Arco Vara Мико Нийнемяэ гордится дивидендной политикой компании, от которой она не отступает с 2021 года.

Биржевая компания Arco Vara объявила, что продолжит свою текущую квартальную дивидендную политику и выплатит акционерам за завершившийся финансовый год 6 центов на акцию, что в общей сумме более 623 000 евро.

По решению общего собрания, девелопер жилой недвижимости Arco Vara выплатит акционерам дивиденды в размере 2 цента на акцию в следующем месяце, 1 цент в сентябре, 2 цента в декабре и 1 цент на акцию в марте 2025 года. В общей дивиденды составят 6 центов на акцию, а сумма всех выплат – более 623 000 евро. При текущей цене акций это дает инвесторам дивидендную доходность в размере 3,9%, что соответствует ожидаемым дивидендам LHV Group в этом году.