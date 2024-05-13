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13 мая 2024 в 14:18









Осиновский: Таллинн пока не планирует увеличивать ставку земельного налога

Мэр Таллинна Евгений Осиновский. Фото: Andras Kralla

Хотя с 2026 года пространство для принятия решений местными самоуправлениями при определении размера земельного налога увеличится, Таллинн и близлежащие муниципалитеты пока не планируют повышения налогов для частных лиц.

Начиная с 2026 года местные самоуправления сами смогут устанавливать лимит ежегодного повышения земельного налога в пределах от 10% до 100%, поясняет rus.err.ee.

Мэр Таллинна Евгений Осиновский (СДП) сообщил ERR, что правящая коалиция Таллинна согласилась с тем, что нагрузка по земельному налогу на жителей в 2025 году не будет увеличиваться: «Решения относительно 2026 года мы примем в следующем году, но дополнительные поступления от земельного налога в настоящее время не планируем».

Старейшина Виймси Иллар Леметти (Партия реформ) отметил, что подоходный налог с населения составляет большую часть налоговых поступлений Виймси, а земельный налог – лишь 4,8%, и его повышения пока также не планируется.

Во избежание быстрого роста налоговой нагрузки за счет земельного налога в этом году максимально можно повысить ставку земельного налога в 2,5-5 раз и установлен предел, при котором налог не будет увеличиваться более чем на 10% или на пять евро в год.