ОЭСР советует Эстонии ввести налог на недвижимость

Как же все-таки стать богатым? Миллионеры дают советы

Долгожданное мероприятие «Kuressaare Rahatarkus 2024» на Сааремаа собрало как местных, так и приезжих. Четверо известных бизнесменов и инвесторов Райво Хейн, Робин Валтинг, Rahakratt и Мартин Виллиг раскрыли секреты достижения богатства.

Долгожданное мероприятие «Kuressaare Rahatarkus 2024» на Сааремаа собрало как местных, так и приезжих. Четверо известных бизнесменов и инвесторов Райво Хейн, Робин Валтинг, Rahakratt и Мартин Виллиг раскрыли секреты достижения богатства.