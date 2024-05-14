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14 мая 2024 в 12:56









«Это лишь увеличит несправедливость». Эстония выступила против взимания налога с оборота с интернет-платформ

Фото: T. Schneider

На состоявшемся во вторник заседании министров финансов стран-членов ЕС Эстония не поддержала предложение взимать налог с оборота с интернет-платформ, таких как Bolt или Airbnb, пишет rus.err.ee.

Европейская комиссия внесла предложение обязать интернет-платформы взимать налог с оборота за гостиничные услуги или услуги по пассажирским перевозкам, оказываемые при их посредничестве частными лицами или малыми предприятиями, которые сами не являются субъектами налога с оборота.

По словам министра финансов Эстонии Марта Вырклаэва, с таким решением нельзя согласиться, потому что оно только увеличит несправедливость: «В таком случае мы бы облагали налогом услуги на том основании, оказываются ли они через платформу. Если предлагать ту же услугу без посредничества платформы, то обязанность платить налог с оборота [при обороте до] 40 000 евро в год [в Эстонии] отсутствует».

Он добавил, что такое решение исказит конкуренцию, ухудшит ситуацию для физических лиц, которые оказывают услуги через платформы, и в итоге переложит все эти расходы на конечного потребителя.

Вырклаэв отметил, что Эстония в качестве компромисса была бы согласна поддержать это решение, если его выполнение останется добровольным для государств-членов ЕС.