Владелица цветочного магазина Алисия Лопес громко провозглашает, что хотя у нее такая же фамилия, как у Дженнифер Лопес и они одного возраста, сама Алисия намного красивее. Фото: Liis Treimann

Äripäev в Испании: мы об этих эстонцах ничего не знаем

Не успел самолет взлететь в направлении солнечного испанского города Малага, как уже начались разговоры о недвижимости. «Получить кредит на покупку недвижимости в Испании – не проблема», – уверенно перекрывает чей-то голос шум двигателя.

Если взглянуть отсюда, кажется, что штурм Испании эстонцами, скупающими там недвижимость, приобретает размеры паники. Äripäev отправился на место, чтобы взглянуть, сколько на самом деле эстонцев обосновалось на Коста-дель-Соль и что местные думают о новых жителях.

Самолет вылетал из Стокгольма, поэтому эстонская речь заставила оглядеться в поисках говорившего. На несколько рядов впереди сидела группа из четырех эстонцев, в том числе молодой человек в темной кофте с логотипом BMW и белым замком-молнией, несколько воодушевленный крепкими напитками.

Компания в черных спортивных костюмах, проявлявшая интерес к недвижимости, была обеспокоена полуторачасовой задержкой самолета, так как молодым людям еще нужно было успеть в магазин по пути из Малаги в Марбелью. «Что я могу поделать, если этот сортир не едет быстрее?» – бурчал молодой человек, так и не снявший за четыре с половиной часа полета кепку.

Малага, Марбелья, солнечный берег, держитесь, эстонцы идут!

Äripäev в Испании Äripäev пообщался с местными жителями и переехавшими из Эстонии маклерами, уже некоторое время пожившими в Испании, а также инвесторами. В этой статье мы рассмотрим, как местные жители относятся к приезду иностранцев и как это на них влияет.

Местным жителям приходится уезжать из центра