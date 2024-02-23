Биржа

Хели Кюннапас

24 февраля 2024 в 9:51









Акции Booking обвалились из-за неутешительных прогнозов

Поставщик туристических услуг Booking Holdings в пятницу обнародовал результаты за четвертый квартал. Фото: Panthermedia.net/Scanpix

Акции поставщика туристических услуг Booking Holdings в пятницу показали самое большое падение за 20 месяцев. Это произошло после того, как компания опубликовала неутешительный прогноз по объему бронирований и валовому количеству заказов.

Количество забронированных ночей, за которым компания внимательно следит, по прогнозам, вырастет на 4-6% в первом квартале, сообщила Booking в четверг. Компания ожидает, что общий объем заказов за весь год вырастет «чуть более, чем на 7% из-за негативного воздействия обменных курсов и войны».