    Тысячи круизных туристов прибудут в Таллинн на выходных

    В субботу в Таллинн прибудут тысячи туристов.Фото: Liis Treimann

    В субботу в Таллинн прибудет большой круизный лайнер, который привезет в Эстонию тысячи туристов. Об этом в эфире радио Äripäev рассказал Райан Дженкинс, глава компании Den Eesti, организующей экскурсии по городу для круизных туристов.

    Хотя за последние четыре года в Таллинн прибыло меньше круизных лайнеров по сравнению с 2019 годом, туристы по-прежнему приезжают в столицу. По словам Дженкинса, первый большой корабль сезона прибудет в Эстонию в субботу.

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