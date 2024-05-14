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Aleksandra Matvejeva

14 мая 2024 в 10:51









Тысячи круизных туристов прибудут в Таллинн на выходных

В субботу в Таллинн прибудут тысячи туристов. Фото: Liis Treimann

В субботу в Таллинн прибудет большой круизный лайнер, который привезет в Эстонию тысячи туристов. Об этом в эфире радио Äripäev рассказал Райан Дженкинс, глава компании Den Eesti, организующей экскурсии по городу для круизных туристов.

Хотя за последние четыре года в Таллинн прибыло меньше круизных лайнеров по сравнению с 2019 годом, туристы по-прежнему приезжают в столицу. По словам Дженкинса, первый большой корабль сезона прибудет в Эстонию в субботу.