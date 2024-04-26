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dv.ee

26 апреля 2024 в 12:39









Турсектор Финляндии пострадал из-за войны: стало меньше азиатских и российских туристов

Лапландия – единственный регион Финляндии, который переживает туристический бум. Фото: Karen Yomalli

Число приезжающих в Финляндию туристов сократилось примерно на одну пятую, если сравнивать с допандемийными показателями 2019 года, пишет Yle.

Финский туристический рынок потерял в основном туристов из России и Азии. Сейчас число путешественников из РФ, Китая и Японии в среднем на миллион меньше, чем в доковидный 2019 год.

По туристической отрасли нанесли удар пандемия и развязанная РФ война против Украины. Россияне не могут приезжать в Финляндию из-за ограничений и закрытых границ, а поездки азиатских туристов затруднены. Например, раньше из Токио до Хельсинки можно было долететь за 9 часов, а теперь путь занимает 14 часов.

«Если взять прошлый год, то мы довольно сильно отстаем от показателей 2019-го. Мы недосчитались почти пятой части туристов», – констатирует экономист Ассоциации гостиничного и ресторанного дела Ари Пелтониеми.

Игроки отрасли признаются, что сложившаяся ситуация оказалась сложной. Сейчас финские туристические компании пытаются привлечь туристов из Европы и Северной Америки.

Больше всего от отсутствия туристов страдает столичный регион, где потери составили порядка 20%.

При этом Лапландия, наоборот, переживает туристический бум.

«Туризм на севере развивается прекрасно, и в прошлом году это был единственный регион, где количество иностранных туристов было выше, чем в 2019 году», – сообщил Пелтониеми.