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dv.ee

10 апреля 2024 в 7:33









Количество зарубежных туристов в Эстонии выросло, внутренний туризм теряет популярность

Харьюский уезд продолжает оставаться самым популярным среди туристов. Фото: Shutterstock

По данным Департамента статистики, в феврале 2024 года в предприятиях по размещению остановилось около 225 000 туристов, что на 1% больше, чем в том же месяце годом ранее. Количество местных туристов немного сократилось, количество зарубежных при этом увеличилось.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, в феврале в предприятиях по размещению Эстонии останавливалось более 107 000 зарубежных и около 118 000 местных туристов. «По сравнению с февралем прошлого года зарубежных туристов было на 4% больше, однако все еще на 11% меньше, чем непосредственно перед кризисом в феврале 2020 года. Количество местных туристов было на 1% меньше рекордного показателя в феврале прошлого года», – объяснила Лаурмаа.