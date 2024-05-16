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dv.ee

16 мая 2024 в 6:51









Спецпроверка Eesti Energia обойдется в 195 000 евро

Министр финансов Март Вырклаэв. Фото: Andras Kralla

Спецпроверку Eesti Energia проведут адвокатское бюро Sorainen и аудиторская фирма Grant Thornton, чье совместное предложение было лучшим в тендере.

Согласно решению, подписанному министром финансов Мартом Вырклаэвом, предложение Sorainen и Grant Thornton набрало в тендере больше всего пунктов, а общая стоимость предложения без учета налога с оборота составляет 195 000 евро, пишет rus.err.ee.

Совет Eesti Energia должен уполномочить правление заключить договор со спецаудитором по истечении срока подачи возражений.

Как было объявлено в апреле, по решению министра финансов как представителя единственного акционера в государственной компании, в этом году в Eesti Energia будет проведена специальная проверка с целью оценки управленческой деятельности энергетического концерна.

Изучены будет все решения, принятые в период с 2020 по 2023 год.

Согласно приказу о госзакупке, в рамках спецпроверки будут проверены сферы, в которых реализовались серьезные риски: хеджирование/деривативные операции, соблюдение экологических требований, надежность сети Elektrilevi и принципы управления внутри концерна. Другими словами: было ли руководство виновато в том, что в этих сферах риски реализовались.