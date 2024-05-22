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Кристьян Прууль

22 мая 2024 в 10:58









Страны ЕС получили возможность запретить импорт российского газа

Комиссар Еврокомиссии по энергетике Кадри Симсон считает, что российскому газу в Европе места нет. Фото: Andras Kralla

Со вчерашнего дня европейские страны могут ввести эмбарго на российский природный газ. Кроме того, новый пакет реформ энергетического рынка должен улучшить вывод водорода и декарбонизированных газов на рынок.

Вчера Европейский Союз принял реформы, касающиеся рынка электроэнергии и газа, а также новую нормативную базу для стимулирования развития водорода и других декарбонизированных газов.