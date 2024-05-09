Европа нанесет российским газопроизводителям новый удар

Европейская комиссия в среду обсудила новые санкции, которые должны сократить газовые доходы России. Однако они не запрещают европейским странам закупать российский газ для собственных нужд. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон верит, что вскоре крупнейшие европейские страны прекратят покупать для собственного потребления и сжиженный природный газ (СПГ) из России.
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