    Европа нанесет российским газопроизводителям новый удар

    Еврокомиссар Кадри Симсон.Фото: Andras Kralla

    Европейская комиссия в среду обсудила новые санкции, которые должны сократить газовые доходы России. Однако они не запрещают европейским странам закупать российский газ для собственных нужд. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон верит, что вскоре крупнейшие европейские страны прекратят покупать для собственного потребления и сжиженный природный газ (СПГ) из России.

    На повестке дня комиссии в среду были ограничения, касающиеся перепродажи российского сжиженного газа. Если они будут одобрены, то в порты Европейского союза будет запрещен импорт российского СПГ для перепродажи в третьи страны. Однако импорт СПГ из России в страну Евросоюза для собственного использования останется разрешен. Такие страны, как Бельгия, Франция, Испания и Нидерланды, по-прежнему закупают большие объемы СПГ.

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