Новости

Николай Андреев

21 мая 2024 в 3:00









Заводам Нарвы больше не светит обещанная скидка в 30% на электричество

Монумент «Энергия» при въезде на территорию Балтийской электростанции в Нарве. Фото: Николай Андреев

«Это было бы еще, как минимум, 50-60 рабочих мест с хорошей зарплатой», – говорит руководитель металлургического завода MAST Europe Сергей Махов. Увы, планам было не суждено сбыться.

Три года назад город Нарва, Инвестиционное агентство Ида-Вирумаа и Enefit Power подписали соглашение о намерениях построить подземную линию электропередачи от Балтийской электростанции до трех крупных потребителей энергии. Это сократило бы их счета на электричество и дало бы конкурентное преимущество. Но теперь электростанция, вернее, последний, 11-й энергоблок, который на ней еще работал, законсервирован.

Прямое подключение предполагалось для Aquaphor, MAST Europe и для строящегося завода магнитов Neo Performance Materials. В период с 2023 по 2025 год по прямому кабелю должен был пойти ток, а затем к линии могли бы подключаться другие предприятия. Закон позволяет не включать в счет сетевую плату, если потребитель находится не далее 6 км от электростанции.

Энергоемким предприятиям это давало бы возможность сэкономить около 30% затрат на электричество и не отставать от конкурентов из стран с более дешевой энергией. Однако строительство так и не началось.

Источник энергии отключен

Прямое подключение было одним из предвыборных обещаний «Списка Катри Райк» на муниципальных выборах, но это стоило бы городскому бюджету полмиллиона евро. И подписание Катри Райк соглашения о намерениях, когда она была мэром Нарвы, вызвало недовольство центристов в горсобрании, которые усмотрели в этом превышение полномочий. В итоге это стало одной из претензий к Райк, когда ей объявили вотум недоверия.

Активно возражали и электросети, принадлежавшие тогда VKG. Их аргументы заключались в том, что из единой электросети выпадут не три завода, постепенно количество прямых потребителей Enefit Power вырастет, и это приведет к повышению сетевой платы для остальных клиентов, в том числе частных лиц.

А теперь проект можно считать окончательно похороненным, поскольку энергию для передачи по прямому кабелю брать неоткуда – Балтийская электростанция с 1 апреля 2024 года остановлена почти полностью, на ней продолжает работать только газовая котельная, которая обеспечивает Нарву отоплением и горячей водой.

Председатель правления Enefit Power Андрес Вайнола сообщил в конце марта, что цены на газ и электроэнергию упали, цены квот на выбросы углекислого газа высоки, поэтому производство электричества из сланца больше не окупается.

Однако остается теоретическая возможность запустить Балтийскую электростанцию в работу в будущем, если в этом будет необходимость.

Строительство завода магнитов NPM в Нарвском промпарке. Предполагалось, что он также сможет получать более дешевую энергию напрямую с электростанции. После выхода на полную мощность завод будет потреблять примерно столько же энергии, сколько Нарва, Нарва-Йыэсуу и Силламяэ в сумме. Фото: Николай Андреев

«Морковка» для промышленности

Сергей Махов, руководитель металлургического завода MAST Europe, который производит лигатуры из цветных металлов и ферротитан, рассказал, что на прямое подключение у него были большие надежды, но кабель так и не появился:

«Мы потребляем 2,5 МВт в час – а это очень приличные деньги. За прошлый месяц я заплатил VKG где-то 76 тысяч, а в максимально ковидные времена, когда была издевательская картина 500 евро за мегаватт, счета доходили до 250-260 тысяч евро в месяц. Мы, конечно, выкручивались, мы подняли цены, от этого страдали и наши контрагенты».

Махов отмечает, что среди клиентов, с которыми у завода подписаны прямые договоры на поставки лигатур и ферротитана, есть крупнейшие мировые сталелитейные компании. А самые серьезные конкуренты – в Китае, где электричество гораздо дешевле, поэтому дешевле получается и продукция. Но химический состав продукции на эстонском заводе лучше, только поэтому ее по-прежнему готовы покупать.

Мы то разгружаем производство, то загружаем, как цирковые артисты. Иначе нам пришлось бы какие-то немыслимые деньги платить. Сергей Махов руководитель металлургического завода MAST Europe

«Это морковка, за которой мы двигались. Это позволило бы нам увеличить мощности, поставить дополнительное оборудование. Это очень серьезно бы нам помогло. Мне главный энергетик регулярно присылает график (цен на электричество – прим. ред.), и мы то разгружаем производство, то загружаем, как цирковые артисты. Иначе нам пришлось бы какие-то немыслимые деньги платить. Это нам сильно вредит. Поймите, дело не только в этих 30% экономии. У меня была договоренность о 7 МВт мощности по этому кабелю. Это было бы еще, как минимум, 50-60 рабочих мест с хорошей зарплатой», – говорит Махов.

Он отмечает, что стабильная подача энергии энергоемким заводам была бы выгодна для электростанции:

«Представьте, стоит у вас мощный генератор, вы его разогнали, а теперь нужно останавливать. Это все равно, что на машине ездить так, что то газ в пол, то тормоз, то газ, то тормоз. Это вызывает дополнительные расходы – износ оборудования и высокое энергопотребление. Если вы едете по трассе на круиз-контроле, как вы думаете, у вас расходы меньше будут?»

«Бумажный» этап пройден

Руководитель Ида-Вируского инвестиционного агентства Теэт Куусмик рассказал, что агентство со своей стороны провело подготовительные работы, которые были записаны в соглашении о намерениях 2021 года:

«Сделали все, что связано с проектированием прямой линии, и получили разрешение на строительство. Технически все это есть. Сейчас идут переговоры между предпринимателями и Enefit Power, будет эта прямая линия строиться или нет».

Теэт Куусмик отметил, что строительство можно начинать в любой момент, но он не знает долгосрочных планов Enefit Power относительно Балтийской электростанции.

Enefit уходит от сланцевой энергетики

Руководитель по коммуникациям Enefit Power в сфере большой энергетики Елена Дербнева сообщила, что работы по проекту прямого подключения сейчас не ведутся.

«Ситуация на энергетическом рынке складывается для сланцевых электростанций неблагоприятно. Например, 11-й блок Балтийской электростанции не является конкурентоспособным на рынке, и мы вынуждены были его законсервировать. То есть, сланцевые электростанции значительно реже попадают на рынок, и покрывать расходы на их эксплуатацию становится все сложнее», – сказала Елена Дербнева.

По ее словам, будущее эстонской энергетики связано с возобновляемой энергией. «Также мы видим, что большой потенциал есть у водорода, получаемого с помощью возобновляемых источников энергии, который станет в будущем альтернативой ископаемым видам. В этом направлении движется и предприятие Enefit, мы также призываем наших клиентов двигаться в этом направлении», – отметила Дербнева, добавив, что еще одним важным направлением для Enefit Power становится переработка старых автомобильных шин в сырье для химической промышленности.