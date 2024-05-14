Эстонский продавец осуждает бизнес с Россией, но продолжает покупать газ у «Газпрома»

В предыдущие годы JetGas в основном поставлял СПГ российского происхождения, но теперь пытается найти и другие источники, сказал руководитель компании Янек Паркман.Фото: Dmitri Kotjuh, Järva Teataja / Scanpix

Эстонские промышленные предприятия продолжают использовать сжиженный природный газ из России. Компания, поставляющая им этот газ, обещает заменить источник, но до сих пор поставки из России только увеличивались.

Эстонская компания JetGas, поставляющая газ промышленным предприятиям Эстонии, строила свой бизнес на российском газе. Санкции на российский газ не были введены, и после начала войны JetGas увеличила закупки из России. При этом компания обещает искать альтернативные источники и планирует для этого построить новый терминал в порту Силламяэ.

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