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Лаура Сакс

26 мая 2024 в 10:17









Эстонский производитель электроники приобрел немецкую компанию и нарастил оборот

Цель Foxway в новом году — еще больше расширить свою деятельность за пределы Северной Европы. Фото: Jassu Hertsmann

Foxway, действующая в Эстонии компания по производству электроники, в прошлом году значительно увеличила свой оборот, при этом прибыль упала.

В прошлом году компания расширила свое присутствие в Германии. В феврале Foxway приобрела компанию Teqcycle Solutions GmbH, в которой работает более 40 сотрудников, следует из финансового отчета. Это помогло фирме лучше закрепиться на рынке Западной Европы и наладить сотрудничество с несколькими новыми партнерами. Осенью прошлого года Teqcycle Solutions GmbH объединилась с другой работающей в Германии дочерней компанией, и объединенное предприятие получило название Foxway GmbH.