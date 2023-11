Новости

14 ноября 2023 в 13:37









Эстонские компании получили полмиллиона евро на оборонные проекты

Автоматизированная мобильная система восстановления воды компании Spacedrip. Фото: Spacedrip OÜ

Семь эстонских компаний получили от Министерства обороны гранты на развитие инновационных продуктов.

Выделенные суммы составили от 30 000 до почти 150 000 евро, сообщило минобороны. Ведомство выделяет предприятиям гранты уже в 10-й раз.

«Конкурс дает ощутимые технологические результаты, – сказала заместитель генерального секретаря по оборонному планированию Министерства обороны Тийна Уудеберг. – Ежегодно благодаря ему в отрасли создается не менее двух-трех инновационных продуктов. Важен взгляд конечного потребителя – продукты разрабатываются и испытываются в сотрудничестве с Силами обороны».

Проекты, участвовавшие в конкурсе, во многом учитывают нынешнюю ситуацию в сфере безопасности, а также опыт Украины, отмечает руководитель эстонского Союза оборонной и космической промышленности Калев Койдумяэ. «Большую часть продукции нынешних победителей конкурса в будущем можно будет использовать для усиления обороноспособности Эстонии», – сказал он.

В этом году было подано 20 заявок от 17 компаний, из которых 16 проектов прошли квалификационный отбор. Общая стоимость проектов составила 3 млн евро, из которых 1,3 млн было запрошено у Министерства обороны. Максимально возможная сумма гранта на один проект составляла 200 тыс. евро. Поддержка одного проекта составила в пределах 25-45% от его стоимости.

Какие проекты получили поддержку в 2023 году

• Rantelon OÜ «Soldier Personal Drone Detection System Quad-Band (SPDDS-QB)» – система идентификации беспилотников для ношения на боевом жилете.

Сумма гранта 148 371 евро, 45% от стоимости проекта.

• Falconers OÜ «Multi-spectral imaging device to enhance enemy detection and targeting» – прототип устройства наблюдения, помогающего обнаружить и идентифицировать противника даже в условиях скрытности.

33 300 евро, 45% от стоимости проекта

• HEVI Optronics OÜ «Development of control electronics and software for gyrostabilized remote weapon stations» – управляющая электроника и программное обеспечение для дистанционно управляемых гиростабилизированных оружейных платформ.

90 000 евро, 45% от стоимости проекта.

• Spacedrip OÜ «Automated Containerised Greywater Reuse System for defence forces» – автоматизированная мобильная система восстановления воды.

72 800 евро, 25% от стоимости проекта

• ELI OÜ «PL-60 pneumatic launcher for drones» – стартовая площадка для беспилотников.

35 689 евро, 25% от стоимости проекта

• Wayren OÜ «Scalable squad digital communication kit» – масштабируемый комплекс связи, позволяющий оцифровать силы обороны вплоть до уровня дивизии.

78 326 евро, 25% от стоимости проекта.

• SensusQ OÜ «Sensor fusion and asset re-tasking module» – решение по синтезу данных на основе искусственного интеллекта для платформ управления информацией на поле боя.

103 272 евро, 25% от стоимости проекта.