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Екатерина Мереминская

2 января 2024 в 13:58









Эстонская компания, поставлявшая материалы для электроники в Россию, говорит, что не хотела терять рынок

Если все так, как говорит эстонская фирма – товары не под санкциями, а клиент не работает на войну, то зачем было прекращать сотрудничество? Фото: NATALIA KOLESNIKOVA, AFP/Scanpix

Компания Elsorel стала фигурантом расследования The Insider и сначала пыталась опровергнуть приведенные в нем факты. «Никто не знал, сколько продлится война, – объясняет теперь ее владелец. – Мы не хотели терять рынок».

«Я тридцать лет работаю в режиме выживания и думал спокойно уйти на пенсию в апреле 2024 года. Но теперь нас обвиняют в том, что мы чуть ли не поддерживаем военные действия и помогаем России», – говорит «Деловым ведомостям» владелец Elsorel OÜ Александр Дружинин.