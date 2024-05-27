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Кристьян Прууль

27 мая 2024 в 9:37









Cleveron нашел нового генерального директора

Бывший руководитель Cleveron Арти Кютт объявил о своей отставке в ноябре. Фото: Andras Kralla

Новым генеральным директором и председателем правления Cleveron стал Пер Клавсен, который ранее занимал должность топ-менеджера как в стартапах, так и в международных концернах, таких как Canon или Pay Complete.

«Мы верим, что богатый и международный опыт управления продажами откроет новые двери, – сказал Мартин Петъярв, председатель правления Cleveron. – Пер продемонстрировал эффективную работу по ускорению роста широкого спектра предприятий, и мы считаем, что здесь начнется новая глава и для Cleveron».