Лето началось с падения цен на нефть

С начала июня мировые цены на нефть упали в среднем на 5%.
После принятого в воскресенье решения ОПЕК+ о постепенном выпуске на рынок большего количества нефти в четвертом квартале 2024 года, цены на нефть оставались стабильными. Однако позже в понедельник, после открытия рынка США, нефть марки Brent подешевела более чем на 3% до 79 долларов за баррель, а WTI упала до отметки ниже 75 долларов за баррель.
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