Лето началось с падения цен на нефть

Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать

Главным событием начавшейся недели станет вероятно долгожданное снижение процентной ставки от Европейского Центробанка, что сделает капитал снова доступным как для домовладельцев, так и для предпринимателей. Также ожидаются макроэкономические показатели из США и фиксация дивидендных списков.

Главным событием начавшейся недели станет вероятно долгожданное снижение процентной ставки от Европейского Центробанка, что сделает капитал снова доступным как для домовладельцев, так и для предпринимателей. Также ожидаются макроэкономические показатели из США и фиксация дивидендных списков.