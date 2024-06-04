Стартап прекратил деятельность: на это потребовалось два года и 700 000 евро инвесторов
«Мы слишком долго оставались в бета-версии, теряя драгоценное время», – призналась Трийн Каск, назвав это одним из полученных уроков. Фото: sTARTUp Day
«В основном мы слышим об успехах, а о неудачах – редко. Но это то место, где спрятаны настоящие жемчужины знаний», – считает Трийн Каск, чей стартап недавно прекратил деятельность.
В мае создатели стартапа Soulie приняли непростое решение о закрытии компании, пишут ITuudised. Идея стартапа заключалась в том, чтобы создать мир, в котором у каждого есть свои собственные алгоритмы, находящие в сети контент, нужный конкретному человеку. В частности, стартап разрабатывал систему рекомендаций, способную предоставлять пользователям предпочтительный контент из различных источников – новостей, социальных сетей, блогов, RSS-каналов, подкастов.
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