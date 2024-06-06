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6 июня 2024 в 5:00









Путин «подумает» над ударами по «чувствительным объектам» западных стран

Петербургский экономический форум открылся встречей Владимира Путина с представителями международных агентств, Лахта Центр, 5 июня Фото: Валентина Певцова|Valentina Pevtsova, ПМЭФ

Удары западным оружием по территории России повлекут «симметричный ответ», пообещал Владимир Путин на Петербургском экономическом форуме. В то же время он так прокомментировал возможность нападения на страны НАТО: «Вы сбрендили совсем что ли? Тупые, как этот стол?»

В случае если Украина нанесет удары по территории России западным оружием, то это подорвет международную безопасность, и страна может ответить «симметрично», сказал Владимир Путин журналистам. «Если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России. То есть ответ может быть симметричным. Мы над этим подумаем».

О том, что странам НАТО следует снять ограничение на применение Украиной полученного вооружения, чтобы ВСУ могли наносить удары по российской территории, заявил в мае генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью The Economist . Эстония давно выступает за легализацию ударов Украины по российским военным объектам западным оружием.

Путин считает, что для поражения цели на территории России ракетами будет управлять страна-поставщик, а украинские военные «технологически» не смогут это сделать: «Они могут сказать, какая цель для них является приоритетной и необходимой. Но они не решают, наносить удар по этой цели или нет, потому что, повторяю, формируется полетное задание и вводится оно только теми, кто поставляет это оружие. Если это ATACMS, значит, это делает Пентагон. Если Storm Shadow, значит, это делают британцы. (...) А когда военнослужащие бундесвера думали о том, наносить удар по Крымскому мосту, либо по другим объектам наносить, они же думали сами. За них никто не думал, правильно? Они и собирались это делать. То же самое касается французских специалистов. Это делают западные специалисты».