    Путин «подумает» над ударами по «чувствительным объектам» западных стран

    Петербургский экономический форум открылся встречей Владимира Путина с представителями международных агентств, Лахта Центр, 5 июняФото: Валентина Певцова|Valentina Pevtsova, ПМЭФ

    Удары западным оружием по территории России повлекут «симметричный ответ», пообещал Владимир Путин на Петербургском экономическом форуме. В то же время он так прокомментировал возможность нападения на страны НАТО: «Вы сбрендили совсем что ли? Тупые, как этот стол?»

    В случае если Украина нанесет удары по территории России западным оружием, то это подорвет международную безопасность, и страна может ответить «симметрично», сказал Владимир Путин журналистам. «Если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России. То есть ответ может быть симметричным. Мы над этим подумаем».
    О том, что странам НАТО следует снять ограничение на применение Украиной полученного вооружения, чтобы ВСУ могли наносить удары по российской территории, заявил в мае генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью The Economist. Эстония давно выступает за легализацию ударов Украины по российским военным объектам западным оружием.
    Путин считает, что для поражения цели на территории России ракетами будет управлять страна-поставщик, а украинские военные «технологически» не смогут это сделать: «Они могут сказать, какая цель для них является приоритетной и необходимой. Но они не решают, наносить удар по этой цели или нет, потому что, повторяю, формируется полетное задание и вводится оно только теми, кто поставляет это оружие. Если это ATACMS, значит, это делает Пентагон. Если Storm Shadow, значит, это делают британцы. (...) А когда военнослужащие бундесвера думали о том, наносить удар по Крымскому мосту, либо по другим объектам наносить, они же думали сами. За них никто не думал, правильно? Они и собирались это делать. То же самое касается французских специалистов. Это делают западные специалисты».
    В то же время российский лидер бурно отреагировал на разговоры о возможном нападении страны на членов НАТО: «Вот придумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые вообще, как этот стол. Кто это придумал? Это чушь, понимаете? Бред собачий».

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