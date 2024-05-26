    Фон дер Ляйен призвала подготовить ЕС к возможной войне

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер ЛяйенФото: Michael Kappeler

    На фоне продолжающегося вторжения РФ в Украину и повторяющихся угроз российского президента Владимира Путина Европейский Союз должен подготовиться к возможной войне и принять меры для совместного вооружения, считает председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «Тот, кто говорит и действует, как Путин, не хочет мира, а намерен продолжать», – заявила она в эфире немецкой радиостанции Deutschlandfunk в воскресенье, 26 мая, передает DW.
    Фон дер Ляйен, ранее возглавлявшая Минобороны ФРГ, подчеркнула важность последовательной поддержки Украины и одновременного укрепления собственной обороноспособности. «Если мы должны сохранять мир на нашем континенте, то нам необходимо инвестировать в оборону», – отметила она.
    При этом глава Еврокомиссии указала на «гибридные атаки» России, в том числе на недавнее снятие пограничной разметки на границе с Эстонией, использование мигрантов в качестве инструмента противостояния с ЕС и попытки расколоть европейцев с помощью соцсетей.
    Важно создавать рабочие места в Европе
    Говоря о необходимости укреплять обороноспособность Евросоюза, фон дер Ляйен также отметила положительные эффекты этого процесса для европейской экономики. В качестве примера она назвала предложение Польши и Греции по созданию совместной системы ПВО. «Важно, чтобы с помощью миллиардов, которые мы инвестируем, также создавались хорошие рабочие места здесь, в Европе», – пояснила она.
    По мнению главы Еврокомиссии, финансирование мер по укреплению обороноспособности должно осуществляться с использованием бюджетных средств, поступающих за счет взносов стран - членов ЕС.
    Соглашения о создании Европейского Союза предусматривают совместную оборонную политику, но не предполагают финансирования оперативных расходов на военные и оборонные цели из бюджета ЕС.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
Хороший год на пенсионном рынке: зарплаты фондовых управляющих показали приличный рост
Эстонский производитель электроники приобрел немецкую компанию и нарастил оборот
На рынке офисных помещений идет борьба за каждого клиента
Эпицентр
Эстонские предприниматели: нам нужно производить оружие и немедленно
Война в Украине фундаментально изменила оборонную промышленность. Ведущие местные предприниматели считают, что именно у Эстонии есть большие преимущества.
Война в Украине фундаментально изменила оборонную промышленность. Ведущие местные предприниматели считают, что именно у Эстонии есть большие преимущества.
Все большие материалы
Инвестор
Три компании, акции которых взлетят в ближайшее время
Аналитики обратили внимание на три акции, которые вот-вот взлетят.
Аналитики обратили внимание на три акции, которые вот-вот взлетят.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Делов-то: «Они обуели!» Российские пограничники, леваки в Европарламенте, где Нарва и где зеленый переход, войдем ли мы в пятерку с помощью фосфоритов?
В очередном выпуске подкаста «Делов-то!» журналисты «Деловых ведомостей» обсуждают выборы в Европейский парламент, провокацию на границе, гибель президента Ирана и фосфориты.
В очередном выпуске подкаста «Делов-то!» журналисты «Деловых ведомостей» обсуждают выборы в Европейский парламент, провокацию на границе, гибель президента Ирана и фосфориты.
Все подкасты ДВ
Mнения
Блог Райво Варе: борьба кланов в России или зачем Путин затеял перестановки в «кремлевских башнях»
В ходе смены правительства режима Владимира Путина несколько фигур были сняты и были распределены новые административные вотчины. В 36-й записи своего военного блога обозреватель Райво Варе пишет, кто и куда переместился и что означают эти игры в кремлевской иерархии власти.
В ходе смены правительства режима Владимира Путина несколько фигур были сняты и были распределены новые административные вотчины. В 36-й записи своего военного блога обозреватель Райво Варе пишет, кто и куда переместился и что означают эти игры в кремлевской иерархии власти.
Все мнения
Интервью
Красильщик и Поливанов о деньгах и российских эмигрантах: «Люди приезжают в новые места и создают хорошие вещи»
Илья Красильщик и Александр Поливанов уверяют, что ничего не понимают в деньгах – и именно благодаря этому стали ведущими одних из самых популярных подкастов о личных финансах на русском языке «Деньги пришли» и «Два по цене одного». О новой волне российской эмиграции, корпоративной Москве, журналистских стартапах в условиях войны и советах от Алексея Навального с ними побеседовали ДВ.
Илья Красильщик и Александр Поливанов уверяют, что ничего не понимают в деньгах – и именно благодаря этому стали ведущими одних из самых популярных подкастов о личных финансах на русском языке «Деньги пришли» и «Два по цене одного». О новой волне российской эмиграции, корпоративной Москве, журналистских стартапах в условиях войны и советах от Алексея Навального с ними побеседовали ДВ.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект