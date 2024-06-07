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dv.ee

7 июня 2024 в 10:26









Нестор: в этом году процентные ставки будут снижены еще три раза

Экономический аналитик SEB Михкель Нестор Фото: Andras Kralla

В банке SEB прогнозируют, что в дополнение ко вчерашнему снижению ставки Euribor на 0,25%, в этом году процентные ставки будут снижены еще три раза.

«После снижения на 0,25%, о котором уже довольно твердо выражались в июне, центральный банк снизит процентные ставки еще три раза – в сентябре, октябре и декабре, в результате чего процентная ставка по депозитам центрального банка снизится до трех процентов к концу года», – прогнозирует экономический аналитик SEB Михкель Нестор.