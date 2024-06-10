Результаты выборов в европарламент привели к падению евро и рынков

Маск может покинуть Tesla, если инвесторы не одобрят рекордную выплату в $56 млрд
Нефтяной фонд Норвегии, или Государственный пенсионный фонд Норвегии, сообщил в субботу, что выступит против бонуса генерального директора Tesla Илона Маска в размере 56 млрд долларов. В то же время глава совета директоров Tesla сообщила, что без должной мотивации Маск может и вовсе покинуть компанию.
Нефтяной фонд Норвегии, или Государственный пенсионный фонд Норвегии, сообщил в субботу, что выступит против бонуса генерального директора Tesla Илона Маска в размере 56 млрд долларов. В то же время глава совета директоров Tesla сообщила, что без должной мотивации Маск может и вовсе покинуть компанию.