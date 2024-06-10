Результаты выборов в европарламент привели к падению евро и рынков

Результаты выборов в европарламент и реакция президента Франции спугнули рынок. Фото: Pixabay

Евро упал по отношению к доллару США после результатов парламентских выборов в ЕС, на которых ультраправые партии добились значительных успехов. Индексы на европейских площадках также снижаются.

Валюта еврозоны снизилась на 0,5%, в то время как индекс доллара США, измеряющий динамику курса доллара по отношению к корзине валют, в которую входит евро, вырос на 0,4%.

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