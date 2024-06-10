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dv.ee

10 июня 2024 в 7:10









Внешняя торговля показывает признаки восстановления

В апреле из товаров более всего импортировали сельскохозяйственную продукцию и продукты питания (13% от общего объема импорта). Фото: Andras Kralla

По данным Департамента статистики, в апреле 2024 года экспорт товаров увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 3%, а импорт – на 6%. Товаров в текущих ценах было экспортировано на сумму более 1,5 млрд евро и импортировано на сумму более 1,8 млрд евро. Дефицит товарооборота составил 305 миллионов евро, что на 65 миллионов больше, чем годом ранее.

По словам аналитика Департамента статистики Яне Леппметс, в апреле во внешней торговле после длительного перерыва наблюдался рост товарооборота – в последний раз до этого экспорт товаров увеличивался в феврале 2023 года: