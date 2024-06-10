Внешняя торговля показывает признаки восстановления

По данным Департамента статистики, в апреле 2024 года экспорт товаров увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 3%, а импорт – на 6%. Товаров в текущих ценах было экспортировано на сумму более 1,5 млрд евро и импортировано на сумму более 1,8 млрд евро. Дефицит товарооборота составил 305 миллионов евро, что на 65 миллионов больше, чем годом ранее.
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