В первом квартале экономический спад составил 2,4%
Объем внешней торговли сокращается уже полтора года.Фото: Shutterstock
По данным Департамента статистики, в первом квартале 2024 года валовой внутренний продукт (ВВП) снизился в сравнении с тем же периодом прошлого года на 2,4%. В первом квартале ВВП составил в текущих ценах 8,9 миллиарда евро.
По словам руководителя группы национальных счетов Департамента статистики Роберта Мюйрсеппа, по сравнению с прошлым годом в экономике наблюдаются некоторые признаки улучшения: «При этом по сравнению с четвертым кварталом 2023 года особых изменений не было; отраслей, оказавших положительное влияние на экономику, было по-прежнему мало».
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