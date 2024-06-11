Экспорт услуг в первом квартале вырос

Как снижение процентных ставок повлияет на рынки акций и облигаций?
В июне Европейский центральный банк начал снижать базовые ставки, что вряд ли будет единичным шагом. Это означает, что инфляцию больше не нужно будет сдерживать так жестко, как в прошлом году, пишет фондовый управляющий Swedbank Investeerimisfondid AS Катрин Рахе.
В июне Европейский центральный банк начал снижать базовые ставки, что вряд ли будет единичным шагом. Это означает, что инфляцию больше не нужно будет сдерживать так жестко, как в прошлом году, пишет фондовый управляющий Swedbank Investeerimisfondid AS Катрин Рахе.