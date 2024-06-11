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dv.ee

11 июня 2024 в 6:43









Экспорт услуг в первом квартале вырос

В первом квартале Эстония экспортировала телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг на 691 млн евро. Фото: Raul Mee

По данным Департамента статистики и Банка Эстонии, экспорт услуг в первом квартале 2024 года увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 2%, при этом импорт остался на том же уровне.

Услуг в текущих ценах было продано на 2,8 миллиарда и закуплено на 2,2 миллиарда евро. Профицит внешнеторгового баланса услуг составил 595 миллионов евро, что на 45 миллионов евро больше, чем годом ранее.