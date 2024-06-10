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Айвар Хундимяги

10 июня 2024 в 9:14









Эстонская компания перешла на работу в две смены благодаря росту заказов

Важным заказчиком Egesten Metallehitused является верфь Турку, где в конце прошлого года был построен крупнейший в мире круизный лайнер Icon of the Seas. Фото: Mike Stocker/ZUMA Press/Scanpix

Компания Egesten Metallehitused, один из крупнейших работодателей в Ляэне-Вирумаа, перешла на работу в две смены благодаря заказам из Финляндии.

По словам владельца компании Айво Кюйсмаа, результаты первого квартала оказались лучше, чем год назад, поэтому было решено перевести производство в две смены и начать привлекать арендную рабочую силу.