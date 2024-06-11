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dv.ee

11 июня 2024 в 8:31









Крупные строительные проекты Таллинна подорожали на миллионы евро

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

Строительные объекты в Таллинне продолжают дорожать: строительство трамвайной ветки в порт Ванасадам подорожало на 6,6 млн евро, реконструкция переезда Тонди – на 760 000 евро.

После утверждения дополнительного бюджета на этот год Таллиннская городская управа объявила, что среди строящихся и ремонтируемых объектов подорожают проект улицы Ластекоду и строительство разноуровневого переезда в Тонди, реконструкция участка улицы Котка, а также строительство трамвайной ветки между терминалом Юлемисте и портом Ванасадам, пишет rus.err.ee.

Строительство ветки в порт Ванасадам, которое по большей части планируется завершить в этом году, обойдется на 6,6 млн евро дороже, сообщил ERR руководитель отдела проектирования и строительства Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Рандар Йыэсаар.

Масштабные работы по реконструкции железнодорожного переезда Тонди и улицы Котка, начавшиеся в прошлом году, также подорожали. В начале работ было заявлено, что они обойдутся в 8,8 млн евро, но теперь стоимость приближается к 10 млн евро.