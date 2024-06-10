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Николай Андреев

10 июня 2024 в 10:49









На рынке жилой недвижимости Ида-Вирумаа появляются финские инвесторы

Индрек Рентель (справа на фото) рассказывает ведущим конференции, что квартиры в первой за много лет новостройке в Нарве вызвали интерес у потенциальных покупателей. Фото: Николай Андреев

Как зарабатывать на дешевых старых квартирах в Нарве и Кохтла-Ярве и куда движется сектор коммерческой недвижимости на Северо-Востоке Эстонии? Эти вопросы обсудили участники конференции по недвижимости Ида-Вирумаа, которая прошла 6 и 7 июня в отеле Meresuu в Нарва-Йыэсуу.

Здесь собрались более 130 человек – в основном, представители бюро недвижимости, а также строительных компаний, предприниматели из других сфер бизнеса, представители муниципальных властей городов Ида-Вирумаа.

В первый день участники конференции обсуждали местный рынок недвижимости и общались между собой. А во второй отправились в ознакомительную поездку по Нарве, Силламяэ, Йыхви и Кохтла-Ярве.

Непривычно дорогие квартиры тоже продаются

Пожалуй, самый заметный проект жилой недвижимости в Ида-Вирумаа сейчас – это Joaoru Residentsid в Нарве. Проект предусматривает строительство комплекса из пяти квартирных домов над пограничной рекой, из окон которых будет открываться вид на две крепости. Строительство много лет откладывалось, но в прошлом году, наконец, началось. Пока строится только один из пяти домов. Когда он будет достроен, он станет первым за 17 лет квартирным домом, построенным в Нарве, и всего лишь вторым за последние три десятилетия. Стоит отметить, что в приграничном городе за эти годы был также построен дом для людей с особыми потребностями, но это не было коммерческим проектом.

Дом над Наровой возводит Rand&Tuulberg, но заказчиком строительства и продавцом квартир выступает другая компания, которой владеют те же предприниматели и компания Vallikraavi Kinnisvara. Квартиры в нем, как писал ДВ – в три-пять раз дороже цен на уже существующее в Нарве жилье.

Тем не менее, руководитель Vallikraavi Kinnisvara Индрек Рентель рассказал на конференции, что по телефону и по электронной почте к нему обращались уже около 200 возможных клиентов. Многие квартиры забронированы, уже есть несколько подписанных договоров на покупку. В том числе квартиру в этом доме купил себе и мэр Нарвы Яан Тоотс.

Некоторые квартиры покупают инвесторы, но большинство покупателей выбрали квартиру для себя, рассказал Индрек Рентель. Это, прежде всего, специалисты, которые нашли в Нарве работу и переезжают в этот город – например, учителя и медики.

Вместо россиян появляются финны

Следующим заметным проектом обещает стать строительство Инвестиционным агентством Ида-Вирумаа (IVIA) жилого квартала на административной границе Кохтла-Ярве и Йыхви.

Мэр Кохтла-Ярве Хенри Казело сказал ДВ, что считает перспективы рынка недвижимости в городе хорошими, поскольку для планируемых сейчас промышленных объектов потребуются приезжие специалисты, которым нужно будет жилье.

Состояние рынка жилой недвижимости в Ида-Вирумаа в рамках дискуссии оценивали маклеры крупных бюро. По словам участников, рынок остается относительно стабильным, продают и покупают, в основном, однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Регион выделяется тем, что здесь практически нет новостроек, но есть невероятно дешевые квартиры, например, можно купить квартиру за 1000 евро или за 2500 евро. Но более дорогое отремонтированное жилье находит покупателей гораздо быстрее.

Маклеры работающих в Ида-Вирумаа бюро недвижимости: квартиры начали покупать инвесторы из Финляндии. Фото: Николай Андреев

Типичный продавец жилья в Ида-Вирумаа – человек, который получил квартиру в наследство либо переезжает в другой регион. Среди покупателей есть не только местные жители. Если раньше на рынке были заметны покупатели из России, теперь с их квартирами возникают сложности – и долги по квартплате, и трудность продажи. Ирис Арге-Лепалинд, маклер компании Sirosa, сказала, что в поселке Вока есть дом, где большая часть квартир принадлежит таким владельцам.

Теперь вместо россиян появились покупатели-инвесторы из Финляндии, которые рассчитывают, что с развитием новых предприятий в Ида-Вирумаа цены на недвижимость будут расти.

Не так заметны на местном рынке молодые семьи. «Если, например, в Таллинне мы видим, что часть молодых людей покупают свое первое жилье сразу после 20 лет, то, к сожалению, успешная молодежь Нарвы уезжает в другие места», – заметила маклер Domus Kinnisvara Ирис Эпик.

Как отметил в своем выступлении руководитель подразделения корпоративного банкинга Bigbank Аймар Роосалу, обычно арендная плата за квартиру в Нарве в разы ниже, чем в Таллинне, в несколько раз ниже и цена старых квартир. При нынешних рыночных ценах выходит, что у квартиры, которую купили в кредит и сдают в аренду в Нарве, рентабельность будет выше.

«Здесь можно купить несколько квартир менее, чем за 100 000, которые можно сдавать в аренду. Эффективность будет выше, чем в таких же квартирах в Таллинне», – согласился с ним маклер Pindi Kinnisvara Имре Хардыкайнен.

Коммерческая недвижимость переживает изменения

Ситуацию в секторе коммерческой недвижимости Ида-Вирумаа на панельной дискуссии обсудили региональный руководитель East Capital Аннели Мянд, исполнительный директор Astri Grupp Кайри Тоом и Эрик Сечков – бывший вице-мэр Кохтла-Ярве, теперь работающий в IVIA.

В целом они сошлись на том, что спрос на офисные и производственные площади, а также на места в торговых центрах сохраняется, несмотря на экономические и политические вызовы, включая последствия сложных отношений с Россией.

Эрик Сечков отметил, что из-за последнего фактора привлекать иностранных инвесторов в приграничный регион стало сложно, но выручают те, кто уже работает здесь и расширяется – завод магнитов в Нарве является хорошим примером этого.

На сектор коммерческой недвижимости положительно влияет государственная поддержка – прежде всего, Фонд справедливого перехода. И участники дискуссии видят здесь хороший потенциал, но отмечают, что подход банков к финансированию проектов в этом регионе остается весьма осторожным.

Ситуация с торговой недвижимостью имеет свои особенности. Кайти Тоом отметила, что на Astri Grupp напрямую влияет уровень безработицы и уровень зарплат местных жителей. Компании принадлежат два крупнейших торговых центра Нарвы, которые раньше зарабатывали в том числе на большом потоке туристов.

«Теперь мы, вероятно, также полагаемся на наших туроператоров, которые настолько развивают поездки к нам, что это чудо», – сказала Аннели Мянд, добавив, что новые промышленные предприятия, которые приходят в Ида-Вирумаа благодаря Фонду справедливого перехода, также очень важны и для развития торговых площадей.