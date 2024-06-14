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dv.ee

14 июня 2024 в 12:09









Семейный тест на лояльность выкосил ряды фракции EKRE

Мартин Хельме в воскресенье на конгрессе EKRE собирается закрепить победу во внутрипартийной борьбе. Фото: Лийс Трейман

Фракция Эстонской консервативной народной партии (EKRE) сократилась с 17 депутатов, получивших мандат на выборах, до 11 человек.

Среди последних покинувших фракцию беспартийный депутат Лео Куннас и Алар Ланеман, чье членство в партии закончилось в пятницу, согласно данным бизнес-регистра.

Правление EKRE приняло решение исключить на этой неделе из партии Сильвера Куузика, выдвинувшего свою кандидатуру на пост лидера. Кроме того, из партии были исключены член-основатель EKRE Хенн Пыллуаас, а также Яак Валге. Избранный в Европарламент Яак Мэдисон той же ночью заявил о выходе из партии.

Согласно сайту Рийгикогу, во фракцию EKRE теперь входят ее председатель Мартин Хельме, заместители председателя фракции Хелле-Мооника Хельме и Сийм Похлак, а также Арво Аллер, Райн Эплер, Март Хельме, Керт Кинго, Рене Кокк, Анти Пуламетс, Эвелин Пуламетс и Варро Вооглайд.

На этой неделе группу покинул и Антс Фрош, ранее из партии вышел Калле Грюнталь, которого подозревают в хищении из-за нецелевого использования топливной карты депутата.

Исключенные из EKRE планируют встретиться в субботу, чтобы обсудить свое политическое будущее и возможное создание новой партии. Несколько предпринимателей уже дали понять, что хотят поддержать инициативу.

Хотя вовлеченные стороны не заявляют об этом открыто, есть признаки того, что одним из сторонников нового правительства может стать главный спонсор партии “Отечество” Парвел Пруунсилд.