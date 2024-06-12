Кризис в EKRE: внутренняя оппозиция исключена из партии, Мадисон ушел сам
Председатель EKRE Мартин Хельме. Фото: Liis Treimann
Правление EKRE, собравшееся во вторник для обсуждения внутренних противоречий в партии, исключило из партии депутатов Рийгикогу Хенна Пыллуааса и Яака Валге, собиравшегося баллотироваться в председатели партии Сильвера Куузика, а также председателя Пярнуского округа EKRE Хелле Куллеркупп, передает rus.err.ee.
«Это было самое трудное заседание в [моей] жизни на посту лидера партии. Я совершенно не доволен нашим положением. После очень долгого обсуждения, которое в целом не вышло из-под контроля и не стало эмоциональным, мы пришли к тому, что не можем продолжать оставаться в той же партии. Эта меньшая, так сказать, группа больше не является членом EKRE», – сказал после заседания председатель партии Мартин Хельме.
По его словам, Пыллуаас, Куузик и Валге были исключены из партии за нанесение ущерба репутации и предвыборной кампании партии, а Куллеркупп – за неоднократные и серьезные финансовые нарушения на посту руководителя партийного округа.
В отношении евродепутата Яака Мадисона, который также критиковал партийное руководство, таких мер принято не было, однако сам Мадисон заявил
в опубликованном в ночь на 12 июня заявлении, что его путь в EKRE подошел к концу.
«Это был потрясающе мощный путь: национальное консервативное движение выросло в партию, которая завоевала тысячи сердец. К сожалению, для меня этот путь заканчивается. Мое мировоззрение останется неизменным, и я продолжу выполнять в Европарламенте точно такую же работу, какую выполнял до сих пор, и отстаивать точно такие же ценности. Более того, позвольте мне прямо сейчас сказать, что я не собираюсь вступать в какую-либо другую партию и не буду критиковать свою бывшую родную партию, вице-председателем которой я был в течение многих лет до настоящего времени», – написал Мадисон.
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