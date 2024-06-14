    Делов-то: правый поворот – что он нам несет? Кая Каллас уезжает? Как найти для Эстонии доходы, а не расходы?

    Фото: Елена Ценно

    В очередном выпуске подкаста «Делов-то!» журналисты ДВ обсуждают итоги выборов в Европарламент, возможный раскол в правящей в Эстонии коалиции, «зеленый свет» для АЭС от Рийгикогу и другие темы недели.

    Результаты выборов в Европарламент. «Отечество» и социал-демократы получили по два мандата, а Партия реформ, EKRE и Центристская партия – по одному мандату. Насколько оправдались прогнозы?
    Кае Каллас прочат пост комиссара по внешней политике ЕС. А есть ли премьеру что предложить Европе, помимо украинской темы? Устроит ли ее кандидатура Западную и Южную Европу?
    В правящей коалиции согласья нет. Разночтения слышны между реформистами и Eesti 200, и особенно между «белками» и социал-демократами. Может, Партии реформ пора искать других союзников?
    Рийгикогу принял постановление о поддержке внедрения ядерной энергии в Эстонии. Но не слишком ли медленно страна двигается к собственной АЭС, учитывая, как мы уязвимы в плане энергетики? Или лучше вообще сойти с этого пути?
    Рийгикогу принял законы, вдвое увеличивающие размер штрафной единицы и повышающие ряд государственных пошлин. Это неловкая попытка залатать бюджетные дыры или действительно назревшая мера?
    И как вообще пополнить бюджет Эстонии, а не только запланировать новые расходы?

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Делов-то: правый поворот – что он нам несет?
В очередном выпуске подкаста «Делов-то!» журналисты ДВ обсуждают итоги выборов в Европарламент, возможный раскол в правящей в Эстонии коалиции, «зеленый свет» для АЭС от Рийгикогу и другие темы недели.
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