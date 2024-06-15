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dv.ee

15 июня 2024 в 9:00









ТОП: Какие навыки наиболее востребованы на рынке труда?

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

Требования к рынку труда меняются так же быстро, как и ожидания от работников. Эксперты делятся рекомендациями о том, какие навыки помогут остаться конкурентоспособными на рынке труда.

«Сегодня на рынке труда ищут работника, который умеет ориентироваться в быстро меняющемся мире. Можно даже сказать, что своего рода супермена, который креативен, умеет работать в команде и обладает знаниями как в области технологий, так и в управлении людьми и финансами», — сказал руководитель магистратуры Эстонского университета предпринимательства Mainor (EEK Mainor) Янус Паурман.