ТОП: Какие навыки наиболее востребованы на рынке труда?

Rail Baltic Estonia: мы движемся в темпе, чтобы к 2030 году железная дорога была готова
Rail Baltic Estonia отвечает за строительство железнодорожного соединения, и сегодня мы удерживаемся в таком темпе строительства, чтобы к 2030 году оно было завершено. Все необходимые подготовительные работы, от тендеров до приобретения земель, ведутся, пишет Rail Baltic Estonia в ответ на обзор Госконтролей стран Балтии.
Rail Baltic Estonia отвечает за строительство железнодорожного соединения, и сегодня мы удерживаемся в таком темпе строительства, чтобы к 2030 году оно было завершено. Все необходимые подготовительные работы, от тендеров до приобретения земель, ведутся, пишет Rail Baltic Estonia в ответ на обзор Госконтролей стран Балтии.