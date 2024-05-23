Mнения

Андри Харан

23 мая 2024 в 9:01









«Экономика Эстонии переживает самый большой прорыв со времен стартапов»

«Как показывает опыт, в Германии нами действительно очень интересуются – на наши сильные стороны там большой спрос», – пишет Андри Харан, глава Союза машиностроительной промышленности Эстонии (EML). Фото: Raul Mee

Кризис в Скандинавии выгоден эстонской промышленности, поскольку ей легче выйти на более богатый немецкий рынок. Однако чтобы прорваться туда, необходимо запастись временем и подчеркнуть свои сильные стороны, пишет Андри Харан, глава Союза машиностроительной промышленности Эстонии (EML).

На фоне новостей о кризисе, многие, вероятно, не заметили, что эстонская промышленность переживает в лучшем смысле революционное время. Для эстонской экономики и уровня жизни эстонцев речь идет, по меньшей мере, о столь же важном перевороте, как и быстрый рост ИТ-сектора и стартапов десять лет назад.