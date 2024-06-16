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dv.ee

16 июня 2024 в 11:51









Туроператор вышел в прибыль: люди потратили пенсионные накопления на путешествия

Многие люди, снявшие пенсионные накопления, потратили их на путешествия. Фото: Scanpix

Туроператор Tez Tour улучшил свои результаты в прошлом году. В отчете компании сообщается, что многие люди, снявшие накопления со второй пенсионной ступени, потратили их именно на путешествия.

В прошлом году оборот компании составил 31,78 млн евро, а операционная прибыль – 228 000 евро. При этом в 2022 году оборот был чуть больше – 32,5 млн евро, однако компания понесла убыток в размере 819 000 евро.