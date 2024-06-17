    Жители Эстонии считают, что сейчас хорошее время для поиска работы

    Эстонцы вовлечены в работу своих компаний, показал опрос Gallup.Фото: Andres Haabu

    Больше половины жителей Эстонии уверены, что настал подходящий момент для поиска работы, показал глобальный опрос Gallup.

    «Оценивая ситуацию с работой в городе или регионе, где вы проживаете сегодня, вы сказали бы, что сейчас хорошее или плохое время для поиска работы?» – на этот вопрос интервьюеров 52% опрошенных в Эстонии заявили, что «хорошее». При этом настроения значительно улучшились – доля оптимистичных оценок на 9 пунктов больше, чем год назад. Такой результат обеспечил Эстонии 23 место среди 38 стран, в которых проходил опрос Gallup «Состояние глобального рынка труда: 2024. Голос сотрудников по всему миру». Он отражает мнение занятых в 38 странах мира в 2023 году, когда проводилось исследование.
    Присматривают или активно ищут работу прямо сейчас 31% опрошенных в Эстонии.
    Но найти работу – это еще не решение проблем, показывает исследование. Если сотрудник не вовлечен в задачи компании, не любит свою работу, но заставляет себя ее делать, «потому что деньги нужны», это сказывается на его психологическом и эмоциональном состоянии и, в конечном счете, эффективности.
    В мире 20% сотрудников ежедневно чувствуют себя одиноко. Благосостояние молодых сотрудников в 2023 году упало по сравнению с тем, что было раньше. Таковы основные выводы авторов.
    У Эстонии по вовлеченности пятое место из опрошенных государств – активно участвующими в деятельности своей компании себя признают четверть (25%) опрошенных.
    46%столько опрошенных оценивают ситуацию в Эстонии как положительную, что на 1 п.п. больше, чем год назад.
    Несмотря на весь этот позитив, 27% сотрудников в Эстонии признают, что испытывают ежедневный стресс, 14% – грусть, 8% – злость.
    Интересно, что мнение опрошенных не совпадает с официальной статистикой, по которой ситуация с безработицей продолжает ухудшаться. Так, в первом квартале 2024 года уровень безработицы оценивался Департаментом статистики в 7,8%, уровень трудовой занятости – 68,4% и уровень участия в рабочей силе – 74,2%.
    «В первом квартале этого года насчитывалось 58 900 безработных. Это на 19 800 человек больше, чем годом ранее, и на 4100 больше, чем в третьем квартале 2023 года, когда безработица была самой высокой за весь год», – отмечала аналитик Департамента статистики Теа Вассильева.
    По секторам наибольший спад наблюдался в промышленности и строительстве.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
Ханшмидт: убегающему инвестору не нужно выплачивать большую премию
Мярт Меэсак: эстонский туризм заслуживает лучшего
Жители Эстонии считают, что сейчас хорошее время для поиска работы
Эпицентр
Пик сезона на Центральном рынке омрачат строительные работы в центре Таллинна
Сразу после Иванова дня в Таллинне начнутся масштабные строительные работы на улице Ластекоду стоимостью 14 миллионов евро, что сделает жизнь некомфортной как для местных жителей, так и для бизнеса.
Сразу после Иванова дня в Таллинне начнутся масштабные строительные работы на улице Ластекоду стоимостью 14 миллионов евро, что сделает жизнь некомфортной как для местных жителей, так и для бизнеса.
Все большие материалы
Инвестор
Infortar вышла из оптового бизнеса по продаже лекарств
Infortar продала 80% акций Farmatar OÜ и тем самым вышла из бизнеса по оптовой продаже лекарств и аптечных товаров.
Infortar продала 80% акций Farmatar OÜ и тем самым вышла из бизнеса по оптовой продаже лекарств и аптечных товаров.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Делов-то: правый поворот – что он нам несет?
В очередном выпуске подкаста «Делов-то!» журналисты ДВ обсуждают итоги выборов в Европарламент, возможный раскол в правящей в Эстонии коалиции, «зеленый свет» для АЭС от Рийгикогу и другие темы недели.
В очередном выпуске подкаста «Делов-то!» журналисты ДВ обсуждают итоги выборов в Европарламент, возможный раскол в правящей в Эстонии коалиции, «зеленый свет» для АЭС от Рийгикогу и другие темы недели.
Все подкасты ДВ
Mнения
Неэме Корв: правящая коалиция совершила свою крупнейшую ошибку
Споры являются частью демократического государства, но выставленный напоказ конфликт в сфере обороны представляет собой угрозу безопасности, пишет глава редакции мнений Äripäev Неэме Корв.
Споры являются частью демократического государства, но выставленный напоказ конфликт в сфере обороны представляет собой угрозу безопасности, пишет глава редакции мнений Äripäev Неэме Корв.
Все мнения
Интервью
Бычий рынок продлится еще три года: стратегия, которая поможет за это время разбогатеть
Важно уметь отличить временно слабую акцию от неудачника. В последнем случае акцию нужно решительно продать, считает шведский инвестор с эстонскими корнями Арне Тальвинг.
Важно уметь отличить временно слабую акцию от неудачника. В последнем случае акцию нужно решительно продать, считает шведский инвестор с эстонскими корнями Арне Тальвинг.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект