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Екатерина Мереминская

17 июня 2024 в 13:21









Жители Эстонии считают, что сейчас хорошее время для поиска работы

Эстонцы вовлечены в работу своих компаний, показал опрос Gallup. Фото: Andres Haabu

Больше половины жителей Эстонии уверены, что настал подходящий момент для поиска работы, показал глобальный опрос Gallup.

«Оценивая ситуацию с работой в городе или регионе, где вы проживаете сегодня, вы сказали бы, что сейчас хорошее или плохое время для поиска работы?» – на этот вопрос интервьюеров 52% опрошенных в Эстонии заявили, что «хорошее». При этом настроения значительно улучшились – доля оптимистичных оценок на 9 пунктов больше, чем год назад. Такой результат обеспечил Эстонии 23 место среди 38 стран, в которых проходил опрос Gallup «Состояние глобального рынка труда: 2024. Голос сотрудников по всему миру». Он отражает мнение занятых в 38 странах мира в 2023 году, когда проводилось исследование.

Присматривают или активно ищут работу прямо сейчас 31% опрошенных в Эстонии.

Но найти работу – это еще не решение проблем, показывает исследование. Если сотрудник не вовлечен в задачи компании, не любит свою работу, но заставляет себя ее делать, «потому что деньги нужны», это сказывается на его психологическом и эмоциональном состоянии и, в конечном счете, эффективности.

В мире 20% сотрудников ежедневно чувствуют себя одиноко. Благосостояние молодых сотрудников в 2023 году упало по сравнению с тем, что было раньше. Таковы основные выводы авторов.

У Эстонии по вовлеченности пятое место из опрошенных государств – активно участвующими в деятельности своей компании себя признают четверть (25%) опрошенных.

46% столько опрошенных оценивают ситуацию в Эстонии как положительную, что на 1 п.п. больше, чем год назад.

Несмотря на весь этот позитив, 27% сотрудников в Эстонии признают, что испытывают ежедневный стресс, 14% – грусть, 8% – злость.

Интересно, что мнение опрошенных не совпадает с официальной статистикой, по которой ситуация с безработицей продолжает ухудшаться. Так, в первом квартале 2024 года уровень безработицы оценивался Департаментом статистики в 7,8%, уровень трудовой занятости – 68,4% и уровень участия в рабочей силе – 74,2%.

«В первом квартале этого года насчитывалось 58 900 безработных. Это на 19 800 человек больше, чем годом ранее, и на 4100 больше, чем в третьем квартале 2023 года, когда безработица была самой высокой за весь год», – отмечала аналитик Департамента статистики Теа Вассильева.

По секторам наибольший спад наблюдался в промышленности и строительстве.