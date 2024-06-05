Ситуация на рынке труда: рабочие места под угрозой сокращений, но безработных стало меньше
В мае среди уведомлений о сокращениях особенно выделялась обрабатывающая промышленность – три компании из этого сектора планируют сократить объемы деятельности.Фото: Liis Treimann
Зарегистрированная безработица продолжает снижаться третий месяц подряд – к концу мая она была ровно такой же, как год назад. В то же время многие рабочие места по-прежнему находятся под угрозой сокращений.
Лаури Кооль, советник по коммуникациям Кассы по безработице, сообщил, что в начале мая на учете Кассы по безработице состояло примерно 51 400 безработных, а в последний день месяца – 49 000.
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