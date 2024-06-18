    Европейские лидеры не смогли договориться о втором сроке Урсулы фон дер Ляйен

    Итальянский премьер-министр Джорджия Мелони и эстонский премьер-министр Кая Каллас вчера на неофициальном саммите глав государств.Фото: NICK GAMMON

    Новый срок Урсулы фон дер Ляйен на посту председателя Еврокомиссии и назначение Каи Каллас на должность верховного представителя Евросоюза по иностранным делам казались вопросом одного ужина, но на деле потребовалось больше времени.

    По данным иностранной прессы, переговоры, продолжавшиеся до глубокой ночи на неофициальном ужине лидеров ЕС, были в основном единодушны. Президентом Комиссии должна стать фон дер Ляйен (консервативная EPP), председателем Совета – Антонио Кошта из Португалии (социалисты), верховным представителем по внешним делам – Кая Каллас (либералы), а председателем Европарламента снова стать Роберта Метсола с Мальты (также EPP).

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