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Пилле Иваск

17 июня 2024 в 6:33









Поредевшая EKRE выбрала председателя и продолжает борьбу. «Поможет твердая рука»

Мартин Хельме вновь избран председателем EKRE. Фото: Tanel Meos

«Я считаю, что наша партия – одна из самых демократичных в Эстонии. Все ясно и прозрачно!» – говорит член правления ляэне-вируского округа EKRE Андеро Пыллу, у которого на плечах гордо красуется партийный флаг. Его серебристые солнечные очки отражают, как кто-то снимает на видео разговор журналиста и партийца.

Таинственный кинооператор продолжает следовать за ними, и когда журналист спрашивает о впечатлениях ставшей вице-председателем партии Эвелин Пооламетс и руководителя финского отделения Мерлин Грауберг-Рийзенберг. Зачем любопытный оператор все это снимает, догадайтесь сами.

На воскресном съезде EKRE в Йыхви партийцы уже не так нервничают, но сохраняют бдительность. На мероприятии суетятся всего четыре охранника, но работы у них, похоже, немного.

Из начавшегося во вторник массового исхода партийцы уже сделали некоторые выводы.