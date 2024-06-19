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dv.ee

19 июня 2024 в 8:31









«Прискорбный случай». Министерство обнаружило в бюджете 100 млн евро незадействованных средств

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

Министерство экономики и коммуникаций обнаружило в своем бюджете на 2023 год статью расходов на сумму 100,4 миллиона евро, за которой не стояло никакой деятельности, пишет Ärileht.

В 2023 году общий бюджет Эстонии составил 18,7 млрд евро, из которых израсходовано было лишь 16,5 млрд евро. По словам заместителя канцлера Министерства финансов по бюджетной политике Свена Кирсипуу, 1,15 млрд евро из оставшихся 2,2 млрд евро составили остатки открытых лимитов, которые возникают в результате того, что полученные доходы не используются сразу: «Остатки по лимитам на простом языке означают право потратить полученные деньги. Это не означает автоматически, что эти деньги запланированы к немедленному использованию».