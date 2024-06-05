Правительство одобрило отрицательный дополнительный бюджет на 2024 год
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Фото: Liis Treimann
Правительство Эстонии одобрило в среду отрицательный дополнительный бюджет на 2024 год, который предусматривает сокращение расходов бюджета на 115 млн и получение дополнительных доходов в размере 68 млн евро.
Основным источником сокращения расходов стало урезание хозяйственных и операционных расходов, а также расходов госучреждений, передает rus.err.ee.
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